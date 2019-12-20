Хабаровск, , 05:25 — REGNUM Карантинные мероприятия введены в Хабаровском крае в связи с африканской чумой свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре.

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Первый случай заражения опасным вирусом выявлен в Бикинском районе Хабаровского края. В месте обнаружения заболевания проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия. Ветеринары взяли под контроль все места забоя и торговли свининой в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, вирус АЧС выявлен в Приморском крае. Подозрения специалистов пали на туши диких кабанов, обнаруженные недалеко от населённых пунктов. Всего в Приморье было обнаружено 10 очагов АЧС.