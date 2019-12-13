Пограничный район, , 06:24 — REGNUM Вирус африканской чумы свиней обнаружен в Пограничном районе Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Россельхознадзоре.

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Подозрения специалистов пали на диких кабанов, туши которых были найдены недалеко от села Софье-Алексеевское и Духовское. Наличие вируса АЧС подтвердил протокол Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 12 декабря 2019 года. Теперь в этом районе будут вводиться ограничительные меры.

Всего на территории Приморья было зарегистрировано 10 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Ханкайского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского и Пограничного районов, а также в Лесозаводском городском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, введением временных ограничений на отдельные виды охот, в Приморье пытаются снизить опасность распространения вируса африканской чумы свиней.