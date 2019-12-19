Клайпеда, Литва, , 11:58 — REGNUM Геологическая служба Литвы провела новое исследование почвы в Клайпеде и подтвердила выводы о заражении земли в прилегающих к порту жилых микрорайонов хромом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 декабря. В основном недопустимые нормы хрома найдены в северной части города. Уровень загрязнения превышает норму от 7,6 до 16,9 раз.

Ещё в ноябре городские власти пытались успокоить население, утверждая, что ничего экстраординарного не произошло, а хром едва ли не всегда фиксировали в почве жилых районов. Например, старший специалист Центра по изучению природы Ричардас Тарашкявичюс представил исследования центра, датированных 2006−2010 годами, в которых уже тогда были указаны участки городских кварталов, где концентрация хрома превышала ному в 18 раз.

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В итоге чрезвычайную ситуацию объявлять не стали, предложив дождаться повторных исследований.

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