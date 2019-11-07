Клайпеда, Литва, , 13:54 — REGNUM В жилых районах третьего по величине города Литвы Клайпеды в почве обнаружена концентрация хрома, которая в некоторых местах в 12 раз превышает верхнюю допустимую планку нормы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 ноября. Мониторинг проведён по заказу самоуправления Клайпеды, а образцы проб были взяты ещё в начале августа. В 14 разных местах концентрация хрома признана недопустимо высокой.

Самое большое загрязнение зафиксировано у средней школы Viltės. Там пробу взяли на школьном стадионе, а результат оказался буквально ошеломляющим — 1008 мг/кг сухой массы при допустимой верхней планки нормы в 80 мг/кг.

Официальный отчёт мониторинга представит компания Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas до 15 ноября. Самоуправление Клайпеды намерено обратиться в прокуратуру, загрязнение связывают с хозяйственной деятельностью предприятий в порту.