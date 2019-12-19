Хабаровск, , 07:08 — REGNUM В социальных сетях и мессенджерах родители хабаровских детей, которых сегодня, 19 декабря, экстренно эвакуировали из-за сообщений о заложенных в садах бомбах, требуют предельно жесткого наказания псевдотеррористам. Люди не стесняются в выражениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пользователь соцсети «Найти мразей и разорвать! И им очень повезёт, если они попадут сразу в руки спецслужб, а не родителей детей, которых сегодня, перепуганных, спешно выводили на мороз!»

Пользователь соцсети «Сегодня пресс-конференция Путина. Журналисты, блогеры, которые там уже! Вместо всяких глупостей лучше спросите у президента, что нам делать с этим хроническим терроризмом?! Торговые центры, школы, теперь до детских садиков добрались! Город стоит, везде пробки жуткие, все напуганы, бабушки — дедушки, пожилые люди бросились за внуками, испуганные, а если сердце? Одна жертва есть — в ЕАО умерла воспитательница. Дальше что? Кто следующий? Что там грозит за такое? Штраф? Штраф за смерть, за ужас, страх? Приравнять к реальному терроризму и наказывать соответственно!»

Пользователь соцсети «Это ж какой надо быть мразью, чтобы так издеваться над детьми, людьми?!»

Пользователь соцсети «Это никогда не кончится?! На очереди эвакуация рожениц и младенцев из роддомов, пациентов из операционных? Кладбища ещё не минируют?! На улице минус 20, дети в такой мороз, маленькие, не гуляют. А они у нас сегодня — гуляют, вынужденно!»

Пользователь соцсети «Каждый раз, каждый, когда сообщают о минировании торговых центров, школ, детских садов, каждый раз думаешь невольно — а если в этот раз рванет по-настоящему? А если весь этот ажиотаж только для того, чтобы усыпить бдительность спецслужб? Кошмар, невозможно так жить!»

Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных сообщений о заминированных детских садах идёт по ДФО. Эвакуированы детсады в Амурской области, Хабаровском крае, ЕАО, Приморье. В Еврейской АО во время эвакуации умерла воспитательница.