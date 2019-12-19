Биробиджан, , 05:39 — REGNUM Смертью женщины воспитателя ясельной группы детского сада № 24 города Биробиджана обернулась эвакуация после сообщения о минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После поступившей угрозы воспитатели эвакуировали малышей в здание вуза. По словам очевидцев, женщине стало плохо в главном корпусе ПГУ им. Шолом-Алейхема, расположенном по соседству с детсадом, пишет EAOMedia.

На место прибыли врачи скорой помощи, они пытались реанимировать женщину, однако усилия медиков оказались безрезультатны и женщина скончалась. Причины смерти воспитателя, очевидно, испытавшей серьезнейший стресс из-за ЧП, пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье и Еврейской автономной области дошкольные учреждения получили сообщения о минировании, переданные по электронной почте, после чего началась эвакуация детей.