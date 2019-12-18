Тель-Авив, Израиль, , 10:52 — REGNUM Пассажиров одного из самолетов, прилетевшего в Израиль из Грузии, просят обратиться в ближайшие медучреждения. Данное сообщение 17 декабря распространило министерство здравоохранения Израиля.

Сообщается, что обращение касается тех, кто прилетел в Тель-Авив из Грузии 16 декабря. Обращаться в больницы просят тех, кто не получал ранее вакцину от кори.

У специалистов ведомства имеются подозрения, что пассажиры могли быть заражены данным вирусом.

Как передавало ИА REGNUM, заболевание кори стало распространяться в Якутии. Болеть начинают те, кто вовремя не сделал соответствующую прививку.