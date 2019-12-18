Якутск, , 10:09 — REGNUM По информации Роспотребнадзора Якутии, на 18 декабря в Якутске зарегистрировано 29 случаев кори, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В числе заболевших четыре ребёнка, остальные — взрослые, не имевшие прививок.

«Дальнейший прогноз развития ситуации неблагоприятный. Один лишь надёжный метод предупреждения кори — иммунизация. Обязательным прививкам подлежат дети в возрасте 1 год и 6 лет, все взрослые люди до 35 лет, а также взрослые до 55 лет из групп высокого риска», — пояснили положение с заболеваемостью специалисты Роспотребнадзора республики.

По информации ведомства, в детских садах и школах, выявляются дети и взрослые, не имеющие прививок против кори, либо привитые с нарушением схемы иммунизации. По закону РФ все, кто без прививок, должны быть отстранены от образовательного процесса.

В поликлиниках Якутска экстренно делают прививки детям.

«Родителям необходимо проверить записи в прививочных сертификатах своих детей и представить их месту учёбы. В случае отсутствия каких либо сведений о прививках, необходимо срочно привить ребёнка против кори», — призывают врачи.

Один больной корью человек может одномоментно заразить до 100 человек в одном помещении.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии выделило средства на закупку 15 тыс. доз вакцины против кори.