п.Палатка, , 06:23 — REGNUM В посёлке Палатке Магаданской области в лютые морозы вскрылись нарушения в готовности жилого фонда и некоторых соцобъектах к отопительному сезону, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Замерзающие в квартирах жители Палатки пишут гневные сообщения в WhatsApp-группу «Открытый Хасынский округ» проекта «Открытая Колыма», цитирует газета «Магаданская правда».

"Дома холод собачий, никогда так холодно не было. Что творится с отоплением?».

«Дома дубак, сплю в носках и в тёплом халате под двумя одеялами! Днём хожу в тёплом костюме с начесом и в чунях!»,

«Даже у меня в квартире прохладно. Это первую зиму так»,

«Батареи холодные, отопления нет!!! Скоро воздух в доме не будет отличаться от воздуха на улице! Сколько ещё терпеть???», — пишут люди.

Кроме домов, холодно и школах — в начальной школе +14 — +16 градусов, дети сидят в классах в верней одежде.

Не отрицают отсутствие тепла, но и разобраться не могут чиновники местной администрации.

«Я не могу сказать, почему это происходит. Котельная работает в штатном режиме, подача теплоносителя составляет 62,5 градусов в соответствии с графиком. Топливо — мазут топочный марки м-100 — закупаем, как и раньше, с сертификатами качества в «Колыманефтепродукт», — объяснил начальник КУМИ по Хасынскому округу Замир Хаджимуратов.

Разводит руками и директор МУП «Комэнерго» Сергей Хващевский:

«Чёрт знает, что происходит, мы уже сами пошли по домам, делаем комиссионно замеры. И что наблюдаем? В дома подаём 62−63 градуса, но внутри огромные тепловые потери. И везде по-разному. Два дома рядом стоят — в одном горячие батареи, в другом — холодные. В одной и той же квартире тоже разные показатели: в одной комнате — тепло, в другой холодно, рядом однокомнатная, там чуть ли не 11 градусов. Конечно, люди мерзнут. И подобных квартир очень много».

Появилась версия, что холод в квартирах из-за забитых ржавчиной и грязью инженерных сетей. В процессе подготовки к отопительному сезону устранять неполадки должны УК, но видимо работы не проводились.

По словам Хаджимуратова, в Палатке две управляющие компании: «МКС» и «ХУК» и обе возглавляет супружеская пара Дмитрия и Юлии Черных.

«Мы недовольны их работой и давно. Устраняют только аварийные ситуации, с текущими не работает. Учредитель «МКС» проживает во Владивостоке, приезжает, когда заблагорассудится. В результате наши муниципальные служащие сами бегают по подвалам и стравливают воздух», — пояснил начальник КУМИ.

В ходе разбирательств выяснилось, что нет работников, которые бы в полной мере занимались коммунальными проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии также проблемы с отоплением жилых домов — люди жалуются в мэрию на отсутствие тепла в квартирах.