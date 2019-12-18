Якутск, , 04:49 — REGNUM В Якутске, где установились крепкие морозы, участились жалобы на недостаточный температурный режим с Якутской ТЭЦ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы окружной администрации, на совещании обсудили вопрос теплоснабжения. Руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов обратился к коммунальщикам:

«Температурные графики работы ваших котельных с прошлого года не поменялись. Работа тепловых сетей Якутской ГРЭС показывает изменения примерно на 6 градусов выше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Представьте обоснование на изменение температурного графика работы тепловых сетей».

В Якутске утром, 18 декабря, столбик термометра опустился ниже — 45 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, штраф за недостаточно горячую воду в многоквартирном доме получило ООО «Концессии теплоснабжения» в Волгограде. Поводом для наказания стала недостаточно горячая вода, подаваемая в многоквартирный дом.