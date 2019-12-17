Мехико, , 23:40 — REGNUM Патруль Национальной гвардии подвергся атаке вооружённых гражданских лиц в мексиканском штате Гуанахуато в центре страны. Об этом 17 декабря сообщается в официальном аккаунте Нацгвардии в Twitter.

Столкновение между силовиками и вооружёнными гражданскими лицами произошло в районе Венадо-де-Йостиро. В результате инцидента были ликвидированы семеро нападавших и убит один боец Нацгвардии. Ещё один боец получил ранения и был госпитализирован.

На данный момент не установлено, какое именно преступное сообщество могло быть организатором нападения.

Стоит отметить, что штат Гуанахуато по статистике является самым опасным из штатов Мексики. За период с начала текущего года на территории штата было убито 65 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мешках с фрагментами тел полицеских, похищенных при нападении на участок полиции в городе Вильяграна, которые были найдены в штате Гуанахуато в центральной части Мексики.

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