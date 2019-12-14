Мехико, , 06:07 — REGNUM Мешки с фрагментами тел полицейских, похищенных при атаке на участок полиции в городе Вильяграна, найдены в штате Гуанахуато в центральной Мексике. Об этом 13 декабря рассказала комиссар по вопросам безопасности мексиканского штата София Уэтт Лопес, сообщает издание Milenio.

Лопес отметила, что властям пока не удалось выяснить, кто виновен в нападении на правооохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в результате нападения неизвестных в районе Сьерра-Сур у города Сан-Висенте-Коатлан в мексиканском штате Оахака погибли пять сотрудников полиции.

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