Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM Суд на Сахалине назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно прапорщику одной из воинских частей за мошенничество с компенсациями за наём жилых помещений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как установил гарнизонный суд, а ранее следствие, прапорщик имел в собственности жильё, однако регулярно совершал мошеннические действия, направленные на получение денежных средств в качестве компенсаций за найм жилья, положенных военнослужащим, не имеющих жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске мошенники ходят по домам и, представляясь сотрудникам «Горгаза», предлагают установку газового дополнительного оборудования. Цена оборудования, по версии мошенников, 32 тыс. рублей, пенсионерам предлагают со скидкой — по 14 тыс.