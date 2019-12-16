Хабаровск, , 04:25 — REGNUM Минобороны в Хабаровске забыло переселить человека из брошенного аварийного барака, который находится в собственности военного ведомства. Мужчина живёт в брошенном аварийном доме совсем один уже 10 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Историю Андрея Герасимова рассказала хабаровская телекомпания Губерния. На протяжении 10 лет муниципальные власти Хабаровска забрасывали подразделения Минобороны в регионе письмами. Писал в военное ведомство и Андрей Герасимов. Но Минобороны отвечало, что передало данный участок с домом в муниципальную собственность. Однако, это не соответствует действительности. Только в ноябре 2019 года в ситуацию вмешалась военная прокуратура. Факт принадлежности дома и земельного участка военным подтвердился в ходе проведенной проверки. Военный прокурор обратился в суд, с тем, чтобы обязать военных привести территорию в порядок. При этом о сносе дома, где живёт Андрей Герасимов в иске ни слова. Между тем, единственный жилец барака говорит, что вынужден временно поселиться у родных, поскольку пустующее здание облюбовали бомжи, в доме постоянно происходят пьяные драки, по словам Андрея, «там постоянно кого-то режут».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края признали, что 90% ветхого жилищного фонда на деле являются аварийными. Но чиновники муниципалитетов, за неимением средств на экспертизы для вхождения в программы переселения, не признавали жильё непригодным для проживания. В одном только Николаевском районе 10% всего жилого фонда является аварийным. На решение проблемы переселения граждан из аварийного жилья, при нынешних темпах строительства, региону потребуется не менее 25 лет.