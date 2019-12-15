Москва, , 14:30 — REGNUM Неизвестного мужчину сняли спасатели с опоры Крымского моста в Москве. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Мужчина, забравшийся на одну из опор Крымского моста, угрожал спрыгнуть с неё и, по словам очевидцев, пытался требовать денег. Из-за инцидента на мосту были перекрыты две полосы движения.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели. Около 13:30 мск мужчина был снят с опоры спасателями при помощи автокрана. Медицинская помощь спасённому не понадобилась.

Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Движение на Крымском мосту восстановлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении двухлетней девочки в Санкт-Петербурге, которую мать угрожала выбросить из окна пятого этажа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела «сделать ангелом»