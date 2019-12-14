Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Едва не закончилось трагедией происшествие на Караваевской улице в Петербурге, где женщина, находясь в невменяемом состоянии, высказывала намерения выбросить двухлетнюю девочку из окна, чтобы «сделать ангелом». Участковый уполномоченный полиции сумел предотвратить гибель ребенка.

Сообщение об инциденте поступило рано утром 14 декабря. Женщина выбрасывала из окна пятого этажа разные вещи, держа на руках маленькую девочку. На место прибыли спасатели и участковый полиции, 28-летний Наиль Исламов.

Полицейский встал под окна квартиры, рассчитывая поймать ребенка или смягчить удар, если мать выполнит свои угрозы выбросить девочку из окна. Тем временем сотрудники МЧС растянули под окнами батут.

После этого участковый проник в квартиру и забрал девочку из рук женщины. Как выяснилось, в квартире также находился ее 12-летний сын. Никто не пострадал.

«Дети доставлены в медучреждение, их здоровью ничто не угрожает. Женщина передана бригаде медиков», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.