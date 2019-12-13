Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM Петербуржцы подозревают поджог в качестве причины крупного пожара в складском ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе вечером в пятницу, 13 декабря. Версию умышленного поджога активно обсуждают в социальных сетях.

Пожар в ангаре в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Предположение о возможном мошенничестве со страховкой за сгоревший склад или сокрытии следов экономических преступлений стало одним из самых популярных.

«Год заканчивается, подбиваем итоги, чтобы концы с концами сошлись», — предположил петербуржец Семен. Его поддержали и другие жители Северной столицы, которые сочли странным совпадением тот факт, что сегодня складские помещения горели и в Москве. Горожане заметили, что, вероятно, и «искру из Москвы ветром занесло».

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«Теперь дебит с кредитом сходятся», «красиво денежки горят», «конец года», «горят годовые отчеты», «еще одни ушли от налогов» — такие комментарии оставляют горожане. «И снова склады! Уже реально не хотят платить!» — возмущаются некоторые.

Петербурженка Ирина полагает, что причина пожара в том, что власти «разорили малый и средний бизнес», в связи с чем предприниматели пытаются «по страховке получить больше».

«Схема со времен палеолита известна», — согласились с ней петербуржцы.

Второй версией стала расчистка территорий под жилые кварталы. Заметим, сейчас улица Салова представляет собой нагромождение складов, ангаров и автосервисов, совсем недавно была и крупная свалка, которую уже расчистили.

«Скоро снесут и жилой район построят», — высказал предположение петербуржец Сергей. Эта идея нашла поддержку: на контраргументы о том, что улица Салова — почти промзона, ее сторонники возразили, что эта территория явно лучше не приспособленных для жизни и оторванных от города Мурино, Кудрово или Шушар. Тем более, что неподалеку находится станция метро «Волковская». «Освобождают место для жилья», — согласился местный житель Владимир.

Третьей популярной версией стала попытка расчистить площадку под строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД). Петербуржцы обратили внимание, что трасса пройдет в непосредственной близости от места пожара. «Там Восточный радиус будет, а не жилой район», — напомнили петербуржцы.

Напомним, в 17:07 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Салова дом 53 корпус 1. Загорелся металлический ангар на площади 2200 кв. метров. В нем хранились запчасти и горючие вещества.

В 17:19 произошло повышение ранга пожара до № 2. В 18:50 пожар был локализован. Работы продолжаются.

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