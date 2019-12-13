По данным СМИ, горящие здание полностью газифицировано и подведено к электросети. Отключить ни то, ни другое пока не удалось.
Цитата из видео
В Москве при тушении огня на складе пострадал пожарный
Пожарный получил травму во время борьбы с огнём на складе тканей на Варшавском шоссе. Об этом сообщает 13 декабря телеграм-канал Mash.
Спасатель пострадал в результате взрыва газовых баллонов, он получил перелом голени.
Вертолет летит тушить склады. Здание уже частично обрушилась, внутри взрываются баллоны с газом.
Цитата из видео
К тушению пожара на складе на юге Москвы привлекли авиацию
Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе распространился на площадь три тысячи квадратных метров, к тушению привлекли авиацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице в Twitter.
В тушении пожара задействовано два вертолета.
Из-за пожара на юге Москвы затруднено движение по Варшавскому шоссе
На Варшавском шоссе горит склад тканей, движение затруднено, работает пожарно-спасательная техника.
На юге Москвы горит склад тканей
Пожар вспыхнул на складе тканей по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2, район Чертаново Центральное.
Горящие склады в Чертаново. Москва 13.12.2019
Алексей Санников © ИА Красная Весна