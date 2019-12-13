На юге Москвы, в районе Варшавского шоссе в Чертанове 13 декабря загорелись склады. По предварительным данным, площадь распространения огня составляет не менее 3000 квадратов.

К данному моменту произошло уже три обрушения перекрытий и кровли, а также несколько взрывов — сдетонировали газовые баллоны. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом происшествии.