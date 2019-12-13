13 Декабря
 
13:39

По данным СМИ, горящие здание полностью газифицировано и подведено к электросети. Отключить ни то, ни другое пока не удалось.

Цитата из видео

13:38

В Москве при тушении огня на складе пострадал пожарный

Пожарный получил травму во время борьбы с огнём на складе тканей на Варшавском шоссе. Об этом сообщает 13 декабря телеграм-канал Mash.

Спасатель пострадал в результате взрыва газовых баллонов, он получил перелом голени.

13:36

Вертолет летит тушить склады. Здание уже частично обрушилась, внутри взрываются баллоны с газом.

Цитата из видео

13:30

К тушению пожара на складе на юге Москвы привлекли авиацию

Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе распространился на площадь три тысячи квадратных метров, к тушению привлекли авиацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице в Twitter.

В тушении пожара задействовано два вертолета.

13:30

Из-за пожара на юге Москвы затруднено движение по Варшавскому шоссе

На Варшавском шоссе горит склад тканей, движение затруднено, работает пожарно-спасательная техника.

13:29

На юге Москвы горит склад тканей

Пожар вспыхнул на складе тканей по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2, район Чертаново Центральное.

13:28

Горящие склады в Чертаново. Москва 13.12.2019

Алексей Санников © ИА Красная Весна