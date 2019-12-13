Париж, , 20:01 — REGNUM Мужчина, угрожавший холодным оружием полицейским во Франции, оказался психически больным. Об этом 13 декабря сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, мужчина — марокканец, ему 42 года, он находился на лечении в психиатрической клинике, откуда сбежал ещё в июне. При этом на территории Франции он находился нелегально.

Мужчину, вооружённого ножом, заметили на пешеходном мостике в квартале Дефанс у западной границы Парижа. Очевидцы рассказали также, что время от времени мужчина подходил к одному из зданий и бился головой в окна нижнего этажа.

Охранник вызвал на место происшествия полицейский патруль. На требование положить нож мужчина начал идти в сторону полицейских, угрожая им. Тогда полицейские открыли огонь по нарушителю. Вооружённый ножом мужчина получил несколько огнестрельных ранений и впоследствии скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нейтрализации в Париже злоумышленника, угрожавшего сотрудникам полиции холодным оружием.

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