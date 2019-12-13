Париж, , 13:35 — REGNUM Во Франции сотрудники полиции нейтрализовали мужчину, который угрожал правоохранителям холодным оружием, сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

«Мужчина, угрожавший полицейским оружием, был нейтрализован вмешавшимися сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Дефанс около французской столицы. Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в начале октября в Париже мужчина убил четверых полицейский. Нападавший был застрелен на месте. Позже выяснилось, что убийца являлся глухонемым инвалидом.

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