Париж, , 17:49 — REGNUM Мужчина, убивший четверых полицейских в Париже, являлся глухонемым инвалидом, сообщает 3 октября телеканал LCI.

Телеканал утверждает, что убийца долгое время работал в этой префектуре инженером по электронике. Полицейским он не являлся, а в префектуре работал на административной должности.

Ранее сообщалось, что для нападения на полицейских убийца использовал керамический нож. Якобы по этой причине охрана префектуры не смогла воспрепятствовать убийству.

Телеканал утверждает, что на первую жертву убийца напал в своем рабочем кабинете, вторую встретил в коридоре, третье убийство произошло на лестнице, и лишь после четвертого, во дворе префектуры, другие полицейские смогли заметить его действия и нейтрализовать при помощи огнестрельного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в префектуру полиции, где произошла трагедия, 3 октября приехали президент Франции Макрон, премьер-министр и глава МВД страны.

Мотивы нападавшего до сих пор не установлены

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