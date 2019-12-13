Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту смерти младенца в больнице в Улан-Удэ передали для дальнейшего расследования в Центральный аппарат СКР. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, это сделано по поручению руководителя комитета Александра Бастрыкина.

12 декабря он встретился с семейной парой, чей четырёхмесячный ребёнок зимой 2019 года был госпитализирован с бронхитом. Через несколько дней его перевели в реанимацию, где он впал в кому. В июле, проведя полгода и половину своей жизни в коме, мальчик скончался.

Родители рассказали главе СКР, что ребёнку не оказали квалифицированную помощь, и что до сих пор не установлена причина смерти. Они также попросили передать дело следователям из другого региона.

«Глава СК России выслушал супругов, после чего заслушал подчиненных о ходе предварительного следствия, жестко раскритиковав их работу. По его поручению уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России», — добавили в пресс-службе ведомства.

В отношении сотрудников следственного управления СКР по Бурятии назначена служебная проверка. По словам родителей, Александр Бастрыкин также отстранил на время проведения проверку руководителя регионального управления Вячеслава Сухорукова.

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