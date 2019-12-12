Москва, , 23:47 — REGNUM Нападение на пассажирку такси совершили неизвестные на юге Москвы. Об этом 12 декабря сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на Чонгарском бульваре. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль такси с пассажиркой и похитили у неё крупную денежную сумму.

Уточняется, что в результате нападения неизвестные выбили стёкла у автомобиля и забрали 300 тыс. рублей. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, преступники разыскиваются.

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