Люберцы, Московская область, , 11:13 — REGNUM В Люберцком горокруге задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на семейную пару, проживающую в частном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, задержаны мужчины в возрасте 40 и 43 лет. Один из подозреваемых ранее судим. По имеющимся данным, один из подозреваемых проник ночью на территорию частного дома в п. Малаховка и, угрожая семейной паре пистолетом, связал пострадавших, а затем похитил ювелирные украшения, травматический пистолет и денежные средства. Второй подозреваемый находился в это время в автомобиле, ожидая соучастника. По данным полиции, один из предполагаемых преступников является бывшим мужем пострадавшей. Мотивом разбойного нападения он назвал желание отомстить.

Причиненный ущерб оценили в 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».