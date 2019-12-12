Душанбе, , 20:44 — REGNUM Верховный суд Таджикистана приговорил заключенных Вахдатской колонии, обвиняемых по 16 статьям Уголовного кодекса (терроризм, экстремизм, убийство), всего 28 человек, к различным срокам заключения — от 19 до 29 лет лишения свободы.

Источники в Верховном суде отметили, что приговоры в отношении заключённых были вынесены ещё 25 октября 2019 года. Их вина в организации и участие в бунте в ходе судебного заседания были полностью доказаны.

Другие подробности дела источник сообщать отказался, так как уголовные дела участников бунта строго засекречены, а слушания проходили за закрытыми дверями.

По словам одного из адвокатов осуждённых, который согласился говорить с журналистами на условиях анонимности, по версии обвинения, все 28 осужденных поклялись в верности зачинщикам бунта, то есть террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Однако заключённые отрицают свою причастность к бунту в колонии.

Также, по информации местных СМИ, дела некоторых предполагаемых участников бунта были возвращены в прокуратуру на доследование.

Напомним, что бунт заключённых исправительной колонии № 3/2 в городе Вахдате произошёл в ночь на 19 мая 2019 года. В результате столкновений, по официальным данным, тогда погибло 32 человека, из них трое сотрудников колонии. Ответственность за беспорядки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

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