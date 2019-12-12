Тбилиси, , 14:16 — REGNUM Госпитализация потребовалась одному из депутатов парламента Грузии 12 декабря во время заседания. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, после того, как в зале заседаний распылили неизвестное вещество, народного избранника увезли в Нейрохирургический Центр им. Ингороква.

Имя пострадавшего не называется.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря на заседании парламента Грузии распылили неизвестное вещество. У некоторых депутатов проявилась аллергическая реакция.

На заседании планировалось рассмотреть вопрос о назначении новых судей в Верховный суд. Представители оппозиции с утра пытались это сорвать, так как не одобряют назначение всех кандидатов.

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