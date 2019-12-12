12 Декабря
 
12:28

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Фото: Mil.ru

12:28

После аварийного затопления плавучего дока ПД-50, произошедшего в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области, эксперты отмечали, что это ЧП может сильно отразиться на сроках ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» и является следствием системных проблем российского военного судоремонта. Даже звучали предположения, что модернизацию авианосца заморозят, и вообще возможна его утилизация.

12:26

«При проведении огневых работ в I энергоотсеке крейсера «Адмирал Кузнецов» в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполняющие работы на борту корабля, эвакуированы. …Информация уточняется», — сообщили в пресс-службе «Звездочки».

12:23

Число пострадавших от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до пяти

Количество пострадавших от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», проходящем ремонтные работы в Мурманске, достигло пяти человек. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

12:23

12:22

Документальный фильм Первого канала об истории создания крейсера «Адмирал Кузнецов».

12:14

Крейсер «Адмирал Кузнецов» Christopher Michel

12:12

Причиной возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ.

12:12

Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до шести человек, один из них в тяжелом состоянии — медики.

12:05

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к месту пожара.

12:04

Пожар на «Адмирале Кузнецове» не могут потушить из-за сильного задымления, сообщают Telegram-каналы.

Спасателям удалось спасти шесть человек, трое из них пострадали. У одного из них — черепно-мозговая травма, у остальных — отравление.

Источник пожара пока не найден.

12:01

Площадь пожара на «Адмирале Кузнецове» выросла до 600 кв. метров

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» распространился на площади в 600 кв. метров. Об этом сообщает 12 декабря информированный источник.

Данные о пожаре предварительные из-за сильного задымления. Специалисты уточняют площадь пожара, которому присвоен второй номер сложности.

12:01

Три человека пострадали при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

В результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области пострадали три человека, судьба одного остается неизвестной.