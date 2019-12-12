После аварийного затопления плавучего дока ПД-50, произошедшего в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области, эксперты отмечали, что это ЧП может сильно отразиться на сроках ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» и является следствием системных проблем российского военного судоремонта. Даже звучали предположения, что модернизацию авианосца заморозят, и вообще возможна его утилизация.