После аварийного затопления плавучего дока ПД-50, произошедшего в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области, эксперты отмечали, что это ЧП может сильно отразиться на сроках ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» и является следствием системных проблем российского военного судоремонта. Даже звучали предположения, что модернизацию авианосца заморозят, и вообще возможна его утилизация.
«При проведении огневых работ в I энергоотсеке крейсера «Адмирал Кузнецов» в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполняющие работы на борту корабля, эвакуированы. …Информация уточняется», — сообщили в пресс-службе «Звездочки».
Число пострадавших от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до пяти
Количество пострадавших от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», проходящем ремонтные работы в Мурманске, достигло пяти человек. Об этом сообщил источник в оперативных службах.
Документальный фильм Первого канала об истории создания крейсера «Адмирал Кузнецов».
Причиной возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ.
Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до шести человек, один из них в тяжелом состоянии — медики.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к месту пожара.
Пожар на «Адмирале Кузнецове» не могут потушить из-за сильного задымления, сообщают Telegram-каналы.
Спасателям удалось спасти шесть человек, трое из них пострадали. У одного из них — черепно-мозговая травма, у остальных — отравление.
Источник пожара пока не найден.
Площадь пожара на «Адмирале Кузнецове» выросла до 600 кв. метров
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» распространился на площади в 600 кв. метров. Об этом сообщает 12 декабря информированный источник.
Данные о пожаре предварительные из-за сильного задымления. Специалисты уточняют площадь пожара, которому присвоен второй номер сложности.
Три человека пострадали при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
В результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области пострадали три человека, судьба одного остается неизвестной.