Мурманск, , 22:05 — REGNUM При ликвидации пожара на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий контрактной службы, сообщает 12 декабря пресс-служба Северного флота.

Кроме того, продолжается поиск одного офицера.

Уточняется, что военнослужащий контрактной службы погиб в одном из отсеков корабля и его тело было обнаружено поисковой группой.

«В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается», — указано в сообщении.

«Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия», — уточняет пресс-служба Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», находящегося на ремонте на 35-м судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации в Мурманске, возник пожар.

По предварительным данным, причиной пожара могло быть нарушение правил выполнения сварочных работ.

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