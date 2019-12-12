Мурманск, , 20:59 — REGNUM В процессе тушения пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» обнаружено тело погибшего человека, сообщают 12 декабря мурманские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Подробностей пока не сообщают. Личные данные погибшего пока не опубликованы.

Напомним, ранее было объявлено, что при пожаре на авианесущем крейсере три человека пропали без вести.

Поиски пропавших продолжаются. Пострадали не менее 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сварочных работ в одном из отсеков «Адмирала Кузнецова» возник пожар. По последним данным, огнём было охвачено почти 600 квадратных метров.

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