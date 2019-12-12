Бангкок, , 10:51 — REGNUM Двухголовый котенок появился на свет в Таиланде. Об этом сообщает 12 декабря газета Bangkok Post.

Котёнок родился у персидской кошки в одной из деревень провинции Ратчабури. Хозяйка кошки, 52-летняя Чабапраи Нилпет рассказала, что роды у кошки начались 9 декабря. На свет появился один нормальный котёнок, но потом кошку пришлось отвезти к ветеринарам. Они помогли родиться ещё двум котятам, один из которых оказался бицефалом.

У серого котёнка одно тело, но сдвоенная голова, два носа и две пасти. Ему было трудно дышать, и ветеринар провёл детенышу стимуляцию легких. Нилпет пообещала сделать всё возможное, чтобы котёнок выжил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северном море рыбакам попался двухголовый дельфин.

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