Бали, Индонезия, , 16:15 — REGNUM Жители деревни на Бали (Индонезия) испытали шок, когда нашли посреди острова ползущую двухголовую змею. Об этом 5 сентября сообщает Daily Mail.

«Когда я вернулся домой с работы, я припарковал свой мотоцикл рядом со змеей, — сказал местный житель Густи Багус Эка Будая. — Я присмотрелся повнимательнее, и обнаружил, что у нее две головы. Я был потрясен».

Змея оказалась крошечной, она помещается на ладони человека. Неизвестен вид змеи, а также ядовита ли она.

Специалисты говорят, что двуглавые змеи чрезвычайно редко встречаются в дикой природе, но иногда появляются в неволе. Причины их появления пока не установлены, но предполагают, что основная — это генетическая мутация на фоне плохого экологического фона.