Хабаровск, , 05:56 — REGNUM После публикации ИА REGNUM о безобразном и опасном для жизни людей состоянии трассы Хабаровск-Лидога — Ванино, хабаровских дорожников обязали привести «дорогу смерти» в порядок.

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«Гибельштрассе», «дорога смерти» — такие названия прочно закрепились за трассой Хабаровск — Лидога — Ванино в Хабаровском крае. После публикации ИА REGNUM об очередных жалобах автомобилистов на смертельно опасное состояние дороги, Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в ДФО Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСД «Дальний Восток») направила краевому дорожно-ремонтному предприятию ООО «Хабаровскдорснаб» предписание о необходимости приведения трассы в порядок.

«По состоянию на 11 декабря на участках дороги присутствует снежный накат на проезжей части. Данный вид дефекта образовался в связи с выпадением большого количества осадков с 9 по 11 декабря 2019 года. Срок устранения уплотненного снега, в соответствие с требования пп 8.1, 8.2 ГОСТ Р 50 597−2017 составляет 6 часов. До окончания метели допускается наличие рыхлого снега на проезжей части толщиной не более 1 см. Сроки устранения зимней скользкости составляют 5 часов с момента её обнаружения. В настоящее время на участке от Лидоги до Ванино задействовано 22 единицы техники, израсходовано 529 тонн противогололедных материалов», — сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Как сообщало ИА REGNUM, автолюбители, водители большегрузных автомобилей жалуются на отвратительное состояние трассы Хабаровск — Лидога — Ванино. Но не лучше дорога и летом. Известный спортсмен, депутат ГД РФ Николай Валуев проехал по трассе на Шантары. В итоге едва не погиб сам, чуть не лишился внедорожника. Валуев назвал трассу «дорогой смерти». Водители — дальнобойщики давно называют её «Гибельштрассе» за чрезвычайную аварийность, ямы, ухабы.