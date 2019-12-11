Хабаровск, , 04:25 — REGNUM Автотрасса Хабаровск — Лидога — Ванино в Хабаровском крае остаётся самой опасной дорогой в регионе. Автолюбители жалуются на то, что после обильных снегопадов и обледенения, дорога не чищена, по всей протяженности опасные наледи и нет следов хоть какой-то подсыпки. На трассе огромное количество ДТП, но чиновники, ответственные за нормальное состояние дороги, мер не принимают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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СМИ Хабаровска — единственные, кто принимает жалобы от автомобилистов на ужасающее состояние дороги. Так, региональное ДВ-Новости опубликовало жалобу хабаровчанки, которой пришлось проехать по трассе.

«Из Хабаровска до Лидоги, по Комсомольской трассе, все нормально, дорога посыпана, не скользко. Но сразу после поворота на Лидогу начинается ад! Снежный накат сменяется льдом, это вводит в заблуждение — корка льда прозрачная, кажется, что впереди чистая дорога. На одном из таких участков мою машину занесло. Хорошо, что по обочинам очень много снега и пострадали только бамперы. Ущерб составил порядка 25 тыс. рублей», — рассказала хабаровчанка Ольга Петренко.

По словам женщины, грейдеры по трассе ездят, но толку от них нет — они только ещё сильней раскатывают дорогу.

Трасса — важнейший объект Транссиба, по ней из других регионов России идут грузы на Сахалин, через паромную переправу Ванино — Холмск. Водители — дальнобойщики говорят, что многие в этом году отказываются идти по этой трассе, даже за двойную оплату — жизнь дороже.

Попытки хабаровских журналистов выяснить причины беспрецедентной ситуации на одной из главных трасс Дальнего Востока, ни к чему пока не привели. Пресс-секретарь регионального минтранса Лариса Антипченко сообщила, что она находится в отпуске, предложив прислать официальный запрос в министерство, ответ на который придёт через месяц. Сколько за этот месяц на трассе ещё произойдёт ДТП, сколько покалечится и погибнет людей?

Небывалый гололед отмечают жители и самого портового Ванино — улицы, дворы и дороги превратились в настоящий каток.

«Я шёл в магазин, упал, распорол об острый лёд ногу, неделю уже на больничном. Несколько дней спустя после того, как я получил травму, жена шла по улице, упала и сломала запястье. В хирургии, где мы с женой были, в нашей больнице, травмированных из-за гололёда уже класть некуда. Нам с женой повезло ещё, там люди поступают со сложными переломами, некоторых даже в Хабаровск вертолётом отправляют. Безобразие полное! — поделился мнением житель Ванино Иннокентий.

Как сообщало ИА REGNUM, трассу Ванино — Лидога — Хабаровск строили почти четверть века. Но когда торжественно ввели в эксплуатацию, выяснилось, что её пора закрывать на капитальный ремонт. Как говорят эксперты и водители, построена дорога отвратительно, к тому же, краевые власти, в обязанности которых входит её ремонт и содержание, обязанности свои исполняют из рук вон плохо. При этом ежегодно на ремонт и содержание этой дороги уходит порядка 1,5 млрд бюджетных рублей.

В июле 2019 года известный спортсмен и депутат ГД РФ Николай Валуев проехал по трассе на Шантары. Парламентарий едва не погиб сам и сильно повредил свой внедорожник. Трассу Валуев назвал «дорогой смерти». Однако и после этого власти региона никаких мер к тому, чтобы сделать её безопасной, не приняли.

На гололёд жалуются практически все жители Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре мэр Александр Жорник предложил дождаться оздоровления экономики — в бюджете денег нет. В итоге люди вышли на суботник и сами привели город в более-менее сносный вид.