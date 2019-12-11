Симферополь, 11 декабря 2019, 18:08 — REGNUM Проверка по факту отравления пятерых школьников жевательным табаком начата следователями в Симферополе. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Крыму.
По предварительным данным, пятеро школьников 11−12 лет были госпитализированы после того, как один из них употребил жевательный табак. Ребёнок почувствовал ухудшение самочувствия и головокружение. Все дети были доставлены в больницу для профилактического осмотра. После обследования медиками школьники были отпущены домой.
В настоящее время следователи устанавливают, где и при каких обстоятельствах дети приобрели жевательный табак. По факту инцидента начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, в адрес правительства Республики Крым и Государственного совета Республики Крым подготовлены письма о запрете продаж определённых веществ на территории региона, а также об ужесточении ответственности за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Ранее ИА REGNUM сообщало о внесении в Госдуму законопроекта о запрете всех никотиновых смесей и их производных.
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