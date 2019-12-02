Москва, , 16:38 — REGNUM Законопроект о запрете снюса и производных внес в Госдуму депутат Марат Бариев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Запрет на оптовую и розничную торговлю табака сосательного (снюса) был введен в 2015 году, однако нормы не выполняются, отмечает автор. Он предлагает восполнить законодательный проблем и распространить запрет на «любые сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные».

Аналогичный законопроект внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Ольга Алимова.

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