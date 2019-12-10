Генуя, Италия, 10 декабря 2019, 22:29 — REGNUM Сотрудники Финансовой гвардии Италии во вторник, 10 декабря, провели девять новых обысков в рамках расследования дела об обрушении моста Моранди.
Обыски прошли в офисах частных дорожных компаний, отвечавших за содержание платной магистрали, частью которой является мост.
В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. Следствие считает виновными руководителей и сотрудников частных компаний, отвечавших за эксплуатацию виадука, которые не вели необходимых профилактических работ и не контролировали ситуацию.
Читайте также: Состояние рухнувшего в Генуе моста не контролировали — трибунал