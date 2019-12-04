Генуя, Италия, 4 декабря 2019, 20:24 — REGNUM Сотрудники компаний, управлявших платной магистралью через генуэзский мост Моранди, не проводили никаких необходимых работ, заявили в среду, 4 декабря, руководители трибунала по расследованию обрушения моста.
Никакого контроля за состоянием моста не осуществлялось, частные компании таким образом хотели сэкономить на дорогостоящих проверках, полагают в трибунале.
В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. Следствие считает виновными руководителей и сотрудников частных компаний, отвечавших за эксплуатацию виадука, которые не вели необходимых профилактических работ и не контролировали ситуацию.