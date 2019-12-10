Кызыл, , 11:33 — REGNUM Сотрудники ГИБДД Тувы обратили внимание водителей на осложнение дорожной ситуации в республике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, из-за снегопада на выходных в Кызыле произошло семь ДТП.

Во всех случаях машины столкнулись из-за несоблюдения дистанции. По данным СМИ, в городе выпала месячная норма осадков. В связи с этим, а также из-за гололёда инспекторы призывают водителей и пешеходов быть максимально осторожными.

«Переходя проезжую часть по пешеходному переходу, необходимо обязательно убедиться в полной безопасности», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снегопад обрушился и на территорию соседней Республики Алтай. Местами там выпало до 90 см снега, из-за чего коммунальные службы не успевают убирать дороги.

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