Веллингтон, , 23:19 — REGNUM Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии может составить 13 человек, 9 декабря передает агентство Associated Press.

На данный момент с Белого острова, на котором произошло извержение, доставлены тела только пяти человек. Однако ещё восемь числятся пропавшими без вести.

Общее число раненых туристов, доставленных в больницы Новой Зеландии, составляет на данный момент 31 человек.

Читайте также: Число пострадавших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло