Веллингтон, , 22:43 — REGNUM Число пострадавших от извержения вулкана на Белом острове в Новой Зеландии возросло до 31 человека, 9 декабря передает агентство Reuters.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, среди раненых — граждане Новой Зеландии, а также туристы из Австралии, США, Великобритании, Китая и Малайзии.

Все пострадавшие находятся в больницах, есть несколько человек с серьезными ожогами. Не менее восьми человек считаются пропавшими без вести. Число погибших от извержения составляет пять человек.

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