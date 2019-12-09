Веллингтон, , 17:16 — REGNUM Число туристов, которые числятся пропавшими без вести после извержения в Новой Зеландии, составляет десятки человек, 9 декабря передает агентство Associated Press.

По словам заместителя комиссара полиции Джона Тимса, на Белом острове в момент начала извержения находились до 50 человек.

С острова были вывезены 23 человека, в том числе пятеро погибших и 18 пострадавших, в том числе несколько человек с серьезными ожогами.

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