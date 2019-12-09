Веллингтон, , 12:59 — REGNUM Посольство РФ в Новой Зеландии призвало российских туристов соблюдать ряд мер безопасности из-за извержения вулкана на Белом острове. Об этом 9 декабря сообщается на сайте российского диппредставительства.

Представительство МИД РФ в Новой Зеландии предупредило своих граждан о том, что людям, живущим вблизи пострадавших от пепла районов, следует остаться в помещении и закрыть все двери и окна, так как вулканический пепел может быть опасен для здоровья.

«Если вы попали в вулканический пепел: наденьте пылезащитную маску или носовой платок из ткани над носом и ртом; защитите свои глаза, надев очки. Носите очки», — говорится в сообщении посольства.

В тексте диппредставительства отмечается, что пользоваться контактными линзами в этой ситуации как защитой для глаз не следует, поскольку мелкий пепел попадает под них.

Также, оказавшимся в месте ЧП предлагается слушать радио или телевидение для дальнейшей оценки обстановки.

Напомним, 8 декабря текущего года в городе Франц Иосиф в Новой Зеландии произошел обвал, вызванный проливными дождями, который заблокировал автодорогу. Отрезанными от мира оказались около 970 туристов.

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