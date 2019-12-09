Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Сотрудники подведомственной организации комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) обнаружили в одном из гаражей в подлежащем сносу кооперативе «Петроградец-4» два предмета, похожие на боевые гранаты, на место вызваны сотрудники ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, согласно подписанному в 2017 году распоряжению администрации города, земельный участок возле Мебельной улицы передаётся в пользование инвестору — предприятию по производству фасовочно-упаковочного оборудования ЗАО «Таурас-Феникс». Договор между городом и гаражным кооперативом «Петроградец-4» был расторгнут, а собственникам помещений предписано освободить занимаемую территорию.

Однако некоторые из владельцев гаражей выступили против такого решения и попытались остановить технику своими силами. Так один из активистов вышел к названным гостям с автоматом (позже выяснилось, что он для стритбола) и гранатой, угрожая кинуть ее в людей. В результате мужчина был задержан, в отношении него возбуждено дело.

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В понедельник 9 декабря, работы по освобождению территории гаражного комплекса продолжились. Сотрудники подведомственной Комитету организации вскрыли один из гаражных объектов и обнаружили два предмета, внешне похожие на боевые гранаты.

«На место вызван наряд полиции, взрывотехники. В настоящее время предметы, похожие на боепрепасы, переданы представителям правоохранительных органов для проведения экспертизы и принятия решения в рамках компетенции», — отметили в комитете.

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