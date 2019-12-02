Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге собственники гаражей в кооперативе «Петроградец-4» вышли в понедельник, 2 декабря, с оружием и покрышками против городских служащих, которые начали работы по освобождению территории гаражного кооператива от незаконных построек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 2 декабря представитель комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Конфликт вокруг сноса гаражей в Петербург ККИ

Работы по демонтажу гаражей начались в понедельник на участке по 3-й Стародеревенской улице в Приморском районе Петербурга. На земельном участке площадью свыше 34,8 тыс. квадратных метров размещено более 900 гаражей участников гаражного кооператива «Петроградец-4».

Ранее на этот земельный участок был заключен договор аренды под гаражно-боксовую автостоянку с Приморской общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов Петербурга. Однако позже договор аренды был расторгнут, а кадастровый учет участка прекращен. Поэтому законных оснований оставаться на занимаемой земле у гаражного кооператива не осталось, и до 1 декабря 2019 года его участников попросили освободить территорию.

Причиной расторжения договора стало решение Совета по инвестициям при губернаторе Петербурга, заседание которого состоялось летом 2016 года. Тогда было решено, что на этой земле построят предприятие по производству фасовочно-упаковочного оборудования ЗАО «Таурас-Феникс». Проекту в 2017 году властями города был присвоен статус «стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга».

«Сегодня в ходе мероприятия проводится освобождение гаражных объектов от имущества. На данный момент от имущества освобождено более 70 гаражей», — пояснили в пресс-службе ККИ.

В свою очередь владельцы гаражей вышли навстречу сотрудникам ККИ с оружием в руках и покрышками. Один из противников сноса даже взял муляж гранаты и пообещал кинуть ее в представителей комитета, если они не прекратят снос имущества и не уйдут.

«Противодействие оказывал один из собственников гаражей, был вызван наряд полиции. Мужчину забрали для разбирательства в отдел полиции, сотрудниками комитета было подано заявление по факту противодействия», — отметила собеседница агентства.

Добавим, что помимо нетрадиционных мер спора с властями, участники гаражного кооператива обратились в суд, чтобы опротестовать решение почти пятилетней давности.

«Проверим, что означает частная собственность в правовом государстве. Все документы на собственность имеются, контакты собственника указаны. Никаких уведомлений не было, решения суда о сносе нет», — отметил один из владельцев Александр В.