Цхинвал, , 15:23 — REGNUM Пограничники Южной Осетии в течение ноября задержали 48 нарушителей государственной границы. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба КГБ республики.

Сообщается, что в отношении троих задержанных были возбуждены уголовные дела. Остальные были оштрафованы или выдворены за пределы Южной Осетии. Также по данным КГБ, в шести случаях нарушения были предупреждены.

Как передавало ИА REGNUM, среди задержанных в ноябре в Южной Осетии нарушителей границы был гражданин Грузии военный врач Важи Гаприндашвили. Его приговорили к двухмесячному тюремному заключению. В Грузии требуют немедленного освобождения осужденного.

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