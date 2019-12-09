Тбилиси, 9 декабря 2019, 14:19 — REGNUM Родственники грузинского врача Важи Гаприндашвили, задержанного за незаконное пересечение границы Южной Осетией, обратились к участникам 50-го раунда Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом 9 декабря рассказала журналистам супруга врача Тамила Лапанашвили, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
«Мы призываем стороны, участвующие в Женевских переговорах 10−11 декабря, использовать все имеющиеся в их распоряжении рычаги, чтобы безоговорочно освободить Важу Гаприндашвили», — сказала Лапанашвили.
Она также сообщила, что 10 декабря перед офисом ООН в Женеве пройдет акция в поддержку Гаприндашвили.
Как передавало ИА REGNUM, ранее гражданин Грузии Важи Гаприндашвили был задержан в Южной Осетии за незаконное пересечение государственной границы. Его приговорили к двухмесячному тюремному заключению.
В Грузии считают задержание незаконным.
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