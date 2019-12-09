Веллингтон, , 11:48 — REGNUM Число жертв извержения вулкана на Белом острове в Новой Зеландии достигло пяти человек, об этом 9 декабря сообщает Associated Press.

Данную информацию в комментарии журналистам агентства подтвердили сотрудники правоохранительных служб.

Число пострадавших исчисляется десятками, все они были эвакуированы с острова и им оказывается необходимая помощь.

Напомним, Белый остров является одной из главных туристических достопримечательностей Новой Зеландии. Ежегодно сюда приезжают порядка 10 тыс. туристов.

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