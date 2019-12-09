Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Сотрудники полиции со служебной собакой проверили все здания и помещения Государственного Эрмитажа, в том числе кабинет директора музея Михаила Пиотровского, отмечающего сегодня, 9 декабря, свой 75-летний юбилей.

Напомним, ранее сегодня в суды Петербурга поступили сообщения о «заминировании» целого ряда городских объектов, в том числе Эрмитажа.

«Несмотря на то, что Эрмитаж не получал подобные сообщения напрямую, было принято решение о проверке всех зданий музея», — сообщили в пресс-службе музея.

Осмотр музейных залов, служебных помещений и прилегающих к музею территорий осуществили сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии и кинологами.

«Проверен был в том числе и кабинет Михаила Пиотровского, генерального директора Государственного Эрмитажа. Вот таким необычным способом утром служебные собаки Росгвардии поздравили Михаила Борисовича с днем рождения», — рассказали в музее.

Никаких посторонних или подозрительных предметов в Эрмитаже обнаружено не было.

Как сообщалось, в анонимных сообщениях о «заминировании», полученных судами Петербурга, содержатся угрозы в адрес самих судов, а также в адрес аэропорта «Пулково», Эрмитажа, больниц и госпиталей Северной столицы.

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