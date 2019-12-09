Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM В Петербурге поздравляют директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием. Свои поздравления от имени всех депутатов передал спикер городского парламента Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Пиотровский

Макаров отметил, что Пиотровский уже 27 лет руководит одним из величайших музеев России и мира, хранит бесценную коллекцию произведений искусства и объектов исторического наследия.

«Благодаря Вам Эрмитаж пополнился новыми уникальными экспозициями, стал местом проведения самых престижных международных художественных выставок. Вы внесли выдающийся вклад в историческую науку, музейное дело и культурное просвещение сограждан. Ваше имя для всех ассоциируется с Петербургом, настоящей мудростью, высочайшим уровнем образования и интеллигентностью, присущей лучшим жителям нашего города. Вы по праву занимаете пост президента Всемирного клуба петербуржцев», — отметил Макаров.

Председатель Заксобрания пожелал директору Эрмитажа крепкого здоровья, благополучия и новых выдающихся успехов.

Похожие пожелания долгих лет жизни и здоровья высказывают и петербуржцы на страницах Эрмитажа в социальных сетях, называя Пиотровского «нашим любимым хранителем» и «прекрасным человеком».

Ранее Михаила Пиотровского с юбилеем поздравил президент РФ Владимир Путин.

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