Берёзовский, Свердловская область, , 05:49 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка. Как сообщает информационный портал Е1, мальчик сумел убежать от псов, но получил травму ноги.

Инцидент произошёл днём 8 декабря, когда ребёнок направлялся к репетиру. Четыре безнадзорные собаки напали на него по дороге в районе улицы первомайской, укусили за ногу и разорвали пакет с тетрадками. Мальчику убежал и сообщил об инциденте репетитору, после чего ребёнка забрала мать и отвезла в травмпункт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области аналогичный инцидент произошёл в конце минувшей недели в Североуральске. Стая собак напала на мужчину, который убегая от них упал посреди проезжей части и чуть не угодил под машину. По данному факту 6 декабря организована доследственная проверка.

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